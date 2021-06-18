كورونا عربيًّا.. 5068 إصابة في العراق.. و481 في المغرب

3 وفيات في فلسطين و301 حالة إيجابية في الأردن

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 1279697 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16834، فيما تم تسجيل 3863 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1192285 حالة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525924 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 8 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9233، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 512937.

كما سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و453 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 745667 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 729368 حالة شفاء بعد تسجيل 304 حالات إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9647 حالة.