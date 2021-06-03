بعد علاقة 3 سنوات وسط ظروف صعبة.. الرائد يودع " هاسي "

وصل بالفريق للمركز العاشر في الدوري

أنهى نادي الرائد علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني بيسنيك هاسي، منهياً بذلك مسيرة 3 سنوات مع الفريق.

ومنذ وصول هاسي للسعودية خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات في بطولتي الدوري والكأس، خلال موسم 2018، ليقود الرائد في موسم 2018-2019، ويحصل معه على المركز الثامن في ترتيب الدوري، ثم حقق المركز السادس في موسم 2019-2020، قبل أن يتراجع ترتيبه في الموسم الثالث والأخير إلى المركز العاشر( 36 نقطة).