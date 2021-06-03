بعد علاقة 3 سنوات وسط ظروف صعبة.. الرائد يودع " هاسي "

أنهى نادي الرائد علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني بيسنيك هاسي، منهياً بذلك مسيرة 3 سنوات مع الفريق.
ومنذ وصول هاسي للسعودية خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات في بطولتي الدوري والكأس، خلال موسم 2018، ليقود الرائد في موسم 2018-2019، ويحصل معه على المركز الثامن في ترتيب الدوري، ثم حقق المركز السادس في موسم 2019-2020، قبل أن يتراجع ترتيبه في الموسم الثالث والأخير إلى المركز العاشر( 36 نقطة).
وصل بالفريق للمركز العاشر في الدوري
أنهى نادي الرائد علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألباني بيسنيك هاسي، منهياً بذلك مسيرة 3 سنوات مع الفريق.
ومنذ وصول هاسي للسعودية خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات في بطولتي الدوري والكأس، خلال موسم 2018، ليقود الرائد في موسم 2018-2019، ويحصل معه على المركز الثامن في ترتيب الدوري، ثم حقق المركز السادس في موسم 2019-2020، قبل أن يتراجع ترتيبه في الموسم الثالث والأخير إلى المركز العاشر( 36 نقطة).