فوضى عارمة في مواقع الإنترنت بسبب إصدارات "كروم" و"فايرفوكس" الجديدة

تسببت إصدارات متصفحات الإنترنت الشهيرة "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" في فوضى عارمة في مواقع الإنترنت حول العالم.

وأوضح موقع "بلييبج كمبيوتر" التقني المتخصص، أن عددًا كبيرًا من المطورين أبلغوا عن تعطل عدد كبير من مواقعهم؛ بسبب تحديثات "كروم" و"فايرفوكس" التجريبية، التي تَضمنت عددًا من أشهر المواقع، والتي تظهر خلالها رسائل عن فشل تحميل تلك المواقع مثل رسالة "403" الشهيرة.

وعللت "موزيلا" هذا الأمر في بيان بمدونتها، بأن التحديث الجديد يقوم بتحليل الوكيل الخاص بالموقع، وفي حالة احتواء مكتبات التحليل على أخطاء برمجية أو في الأكواد أو الخوارزميات؛ فيمكن أن يتم تعطيل عمل الموقع بشكل كامل.

وتوقعت مصادر للموقع التقني أن تطلق "كروم" و"فايرفوكس" تحديثات في الفترة من 29 مارس حتى 5 مايو المقبل على التوالي، ستحل من خلالها المشكلة.

ونصحت "فايرفوكس" بأنه في حال مواجهة تلك المواقع لمشكلة مماثلة؛ فيمكنها أن تعيد توصيف المواقع بالنسخة الأقدم من المتصفح، حتى تعود للعمل من جديد.