"الجمعية الخيرية" تبدأ بتوزيع سلال غذائية متكاملة بنجران

تستهدف المسجَّلين الرسميين بكشوفاتها

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الغذائية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجَّلين الرسميين في كشوفاتها.

وأوضح عبده عطيف، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدؤوا في مشروع توزيع السلال الغذائية المتكاملة بمشاركة المتطوعين، من خلال توزيع أكثر من ألف سلة متكاملة على جميع المستفيدين بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران.

ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترتَيْن الصباحية والمسائية. وتتكون السلة الغذائية من الأصناف الغذائية الرئيسية، مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب، وغيرها.