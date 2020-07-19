بعد سلسلة حرائق بينها 7 سفن.. انفجار غامض بمنشأة طاقة يهز وسط إيران

لا إصابات بشرية ولكن السمة الغالبة على الوقائع أضرار واسعة بعضها عسكري

وسط غموض بات معتادًا في إيران هذه الأيام، كشفت تقارير إعلامية رسمية إيرانية عن وقوع انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران.

فقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بوقوع انفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران، دون وقوع إصابات.

ووفق "سكاي نيوز" لم تتطرق الوكالة لأي تفاصيل تتعلق بالانفجار، ولا مكانه داخل المنشأة أو أسبابه، كما حدث في مرات سابقة عندما وقعت حرائق وانفجارات في محطات للطاقة أو قربها.

ويحل هذه الانفجار بعد أيام قليلة على وقوع حريق أتى على 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر، دون وقوع إصابات أيضًا.

ففي يوم الأربعاء الماضي، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن حريقًا كبيرًا اندلع في ميناء بوشهر؛ مشيرة إلى احتراق 7 سفن على الأقل، دون وقوع ضحايا.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية: إن الحريق اندلع في مصنع عائم يقع جنوبي ميناء بوشهر؛ مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، الذي أتى على عدة سفن في الميناء.

ويأتي الانفجار في منشأة الطاقة في أصفهان، بعد أيام على حريق بوشهر، وأيام أيضًا على حريق شب في محطة كهرباء رئيسية في مدينة الأحواز، جنوب غربي إيران.

وفيما يتعلق بحريق محطة الكهرباء في الأحواز؛ فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحريق الجديد نَجَم عن وقوع انفجار في محطة الزرقان للطاقة في الأحواز.

كما يأتي بعد أسابيع قليلة على وقوع انفجار غامض قرب موقع نووي وحريق آخر في موقع عسكري.

وحتى الآن لم تُعرف الأسباب الحقيقية لسلسلة الحرائق والانفجارات التي ضربت مناطق مختلفة من إيران، ولم يخلف أغلبها أي إصابات بشرية؛ وإنما ألحقت أضرارًا واسعة ببعض المنشآت.

يشار إلى أنه يوجد في أصفهان منشأة النووية، وتقع على بُعد كيلومترين من المدينة الواقعة وسط إيران.

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وكالة "إرنا" المحلية: الحادث لم يُسفر عن إصابات

انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران

أكدت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، وقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان بوسط إيران.

ونقلت مواقع إخبارية عالمية عن وكالة "إرنا" الإيرانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات.