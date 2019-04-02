"الطيران المدني" عن واقعة المصورين: طالبناهم بالالتزام بالمكان المخصص

الهيئة أكدت دور الإعلام البنّاء وأجهزته المختلفة في تحقيق النجاح

أكدت هيئة الطيران المدني في ردّها على بيان هيئة الصحفيين بخصوص منع بعض منسوبي وسائل الإعلام، ومنعهم من التصوير بفعاليات مؤتمر الطيران الدولي أنه لم يتم منع الإعلاميين من التصوير كما أشار البيان، بل تمت دعوة بعضهم نحو الالتزام بالتصوير في المكان المخصص، وتكرار الدعوة لأكثر من مرة.

تفصيلاً، قالت الهيئة: إشارة إلى ما نُشِر في وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية حول بيان هيئة الصحفيين السعوديين عن الشكوى المقدمة من بعض منسوبي وسائل الإعلام، ومنعهم من التصوير لفعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي في فندق "الريتز كارلتون" بمدينة الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 1 إلى 2 أبريل 2019 فإن الهيئة العامة للطيران المدني توضح التالي:

أولاً: تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أن دور الإعلام البنّاء وأجهزته المختلفة جوهري في تحقيق النجاح، وتؤمن بأهمية الرسالة الإعلامية ودورها السامي، إلى جانب المسؤوليات الضخمة التي يحملها الصحفيين تجاه المجتمع ومؤسساته وأفراده في خلق صورة إيجابية، وعكس الحقائق بما يعود على المصلحة الوطنية.

ثانياً: وجّهت الهيئة العامة للطيران المدني دعوات رسمية لكل وسائل الإعلام والصحف المحلية والإلكترونية دون استثناء؛ لدعم تغطية الحدث إعلامياً، والذي يتشرف برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لما له من أهمية كبرى في تعزيز مكانة المملكة فيً قطاع الطيران المدني إقليمياً ودولياً، وهذا أحد أدوار الهيئة المهنية تجاه المسؤولية الوطنية.

ثالثاً: اتضح بعد استقصاء الأمر محل الشكوى وعبر الفريق المنظم للمؤتمر، أنه لا يتعدى تجاوز عدد من المصورين المنطقة المخصصة للتصوير؛ وهو ما اضطر أحد المنظمين لدعوتهم للالتزام بخطة التنظيم والتوجه للمكان المخصص، وذلك قبيل بدء مراسم المؤتمر الرسمية، ولم يتم منع الإعلاميين من التصوير كما أشار البيان، بل دعوة بعضهم نحو الالتزام بالتصوير في المكان المخصص وتكرار الدعوة لأكثر من مرة.

رابعاً: تجدد الهيئة العامة للطيران المدن التزامها واحترامها لكل الوسائل الإعلامية وممثليها، وأن نجاح الحدث والتغطية الإعلامية على الوجه المطلوب لا يمكن أن يتحقق دون تعاون كل الأطراف. وفي الختام، يسرّنا في الهيئة العامة للطيران المدني استقبال أي استفسار أو توضيح إضافي حول الإجراءات أو الخطة المتعلقة بتنظيم "مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019" من خلال التواصل معنا في أي وقت.