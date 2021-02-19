الخيال الإيرلندي "فولي" نجم تحدي الفرسان الدوليين

في افتتاح منافسات "كأس السعودية"

انطلقت اليوم الأمسية الأولى لـ "كأس السعودية" العالمي اليوم، التي ظفر من خلالها الخيال الإيرلندي "شين فولي" بلقب بطولة "تحدي الخيالة الدوليين 2021 برعاية stc بفوزه بشوطين منه مع الجواد "إمبلم ستار" والفرس "متوارية".



وشهدت الأشواط حضوراً مميزاً للخيال السعودي عادل الفريدي، الفائز برابع أشواط التحدي مع الفرس "ظبي الحماد"، بالإضافة لتحقيقه المركز الثاني أيضاً في الشوط الثالث في بطولة التحدي، متقدماً على الخيال الأمريكي المخضرم مايك سميث الذي حقق فوزاً واحداً مع الجواد "مرتجح" ليكون ثالث الفائزين.



وذهب "الشوط السعودي الدولي "تكافؤ" على مسافة 2100م، وجائزته 500 ألف دولار أمريكي، إلى الكويت مع الحصان "بيتروس" لــ "رفاعي صنت الغريبان" بقيادة الخيال "وجبرتو راموس" والذي كان من أقوى أشواط الأمسية.



ودخل الحصان "بيتروس" بقوة في الأمتار الأخيرة من "الشوط السعودي الدولي" تكافؤ وقطع مسافة الشوط 2100م بزمن وقدره "2:10:08 دقيقة"، وحل ثانياً الحصان "ديزرت ليون" وثالثاً "نيو نبور".



وعلق المدرب فواز الغريبان على السباق بقوله: "كنا مجتهدين في الشوط، والحصان قدم مستوى طيباً في سباق دولي كهذا، حيث كانت الأرضية مساعدة له على تقديم الأفضل في هذ الشوط".



وأفاد الخيال "راموس" بأن السباق كان قوياً، وأنه عمل على الاحتفاظ بقدرات الحصان لمراحل الحسم، وأنه اختار المسار الخارجي للابتعاد عن المنافسين في المسار الداخلي".



وبدأت أشواط التحدي للخيالة الدوليين في الشوط الثالث، وكان بطله "مرتجح " للأمير فيصل بن خالد، حيث قدم شوطاً متميزاً بقيادته للخيل منذ البداية حتى النهاية التي وصلها مبتعداً بثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه، تحت إشراف المدرب عبدالله بن مشرف وقيادة الخيال المخضرم "مايك سميث"، والذي قطع مسافة الشوط 1400م بزمن قدره: "1:26:07 دقيقة" وحل ثانياً "نجام" فيما حل ثالثاً الجواد "ريادي".



وقال المشرف العام للإسطبل الأحمر الفائز بالشوط سعد بن مشرف: "عودة الحصان للسباقات بعد ظروف صحية سيئة ألمت به في وقت سابق، يعد إنجازاً باهراً برفقة الخيال العالمي "مايك سميث" والذي جاء في الوقت المناسب لتمثيل الأحمر".



وحضر الحصان " إمبلم ستار" لإسطبل البيرق في الشوط الرابع "تحدي الخيّالة الدوليين برعاية stc كلاود، بقيادة الخيال الإيرلندي "شين فولي" والذي نجح في القفز بالحصان لصدارة السباق مع بداية الخط المستقيم قاطعاً مسافة 1600م بزمن قدره "1:39:01 دقيقة".



وأبدى "فولي" سعادةً بالغة بتواجده في المملكة، وكسبه للشوط، مؤكداً أن الحصان كان في أحسن حالاته مما ساعده على اقتناص الصدارة.



وفاز بالشوط السادس "تحدي الخيّالة الدوليين برعاية stc pay "إنستنت الفرس متوارية" لماجد مهل البقمي، بتدريب غيث الغيث وقيادة الخيال الإيرلندي "شين فولي" أيضاً، على مسافة 1800م بزمن وقدره "1:53:48 دقيقة"، والتي انتزعت الصدارة في الخط المستقيم ووسعت لصالحها فارق الفوز بأكثر من أربع أطوال، وفي المركز الثاني جاء الجواد "العداء" وثالثاً "منتهزة".



وفي الشوط السابع "تحدي الخيّالة الدوليين برعاية stc تميز آخر أشواط التحدي الدولي، على مسافة 1200م، حاولت الجياد الابتعاد مبكراً بقيادة "وثابة" و"أشوس الخيل" لكن الكلمة في السباق كانت للخيال السعودي عادل الفريدي بقيادته الموفقة للفرس "ظبي الحماد" للأمير فيصل بن خالد، وتحقيقه الفوز في الأمتار الأخيرة للسباق المثير، حيث قطع المسافة بزمن قدره "1:13:38 دقيقة"، تاركُا الوصافة للمهر "مبطن" وفي المركز الثالث "مدلوق".



وعبر الخيال السعودي المتألق عادل الفريدي عن سروره الكبير بهذا الفوز، وقال: "خدمتني الظروف للعام الثاني على التوالي؛ للمشاركة في سباقات التحدي الدولية مع نخبة الخيالة العالميين، وكنت اليوم أكثر سعادة بفوزي بهذا الشوط، مع هذه الفرس التي يُعقد عليها الأمل في سباقات مهمة في قادم الأيام".



وتمت اليوم مراسم توقيع اتفاقية رعاية كأس السعودية بين الخطوط السعودية ونادي سباقات الخيل بحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ومدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم العُمر.