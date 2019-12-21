بالصور .. رونالدو وزملاؤه وصلوا الرياض ويوفنتوس يعلن: سابقة تاريخية في مباراة الغد

استعداداً لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو غداً في ملعب "جامعة الملك سعود"

وصلت بعثة فريق يوفنتوس الإيطالي، فجر السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، استعداداً لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، المقرر إقامتها غداً الأحد، في ملعب "جامعة الملك سعود".

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلاً للدوري المحلي، فيما يُوجد لاتسيو كبطل للكأس.

وتصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تمّ استقبالها بحفاوة في الرياض.

ونشر حساب يوفنتوس على "تويتر" صوراً لوصول الفريق إلى الرياض.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصاناً خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي بعالم الساحرة المستديرة.

يُذكر أن السعودية تستضيف للعام الثاني على التوالي كأس السوبر الإيطالي، حيث سبق لها أن استضافت النسخة الماضية التي تُوِّج بها يوفنتوس باللقب على حساب ميلان خلال اللقاء الذي أُقيم في الجوهرة المشعة، وانتهى بهدف نظيف بتوقيع "الدون".