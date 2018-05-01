بالصور.. النماص تتزين بالبياض وقطرات المطر الندية

شهدت محافظة النماص شمال منطقة عسير مساء اليوم أمطاراً غزيرة صاحبها تساقط حبات البرد حتى اكتست بالبياض مع جمال طبيعتها السياحية.

وشملت الأمطار كلاً من: المحافظة ومتنزه آل وليد وجبل ناصر ومتنزه جبل مرير وعاكسة وآل هية وبني قشير وبني مشهر والظهارة وآل جرادة ومتنزه بني بكر.

ورصدت عدسة "سبق" بعض تلك المشاهدات اليوم.