الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 09:57 PM

هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك

الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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