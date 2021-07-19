غيوم وأمطار والرياض موعودة.. الحصيني يرسم خارطة أجواء الـ24 ساعة القادمة

قال: بلغت الرطوبة في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية.. تروية مستمرة لليوم الخامس

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين لصباح الثلاثاء -إن شاء الله- أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، بعضها ممطر بأمطار رعدية من خفيفة لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، والمدينة، ومكة، وعمان، واليمن).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ارتفاع الرطوبة منذ عدة أيام في منطقة الرياض؛ لكن فجر اليوم الاثنين 9/ 12/ 1442هـ الساعة "5" فاقَ الأيام الماضية.

وتابع: بلغت في الرياض 80% كأنها مدينة ساحلية، والسحب الرعدية شرق منطقة مكة ونجران، والحرارة في عموم منطقة الرياض أقل من شمال المملكة.

وقال الحصيني: حالة #تروية مستمرة -إن شاء الله- في يومها الخامس.