الألماني دانيال سيبرت حكماً لنهائي "مونديال العرب"

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحكم الألماني دانييل سيبرت لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" والتي ستجمع الجزائر وتونس غداً السبت.

ويعاون سيبرت كل من رافائيل فولتين مساعد أول، و كريستيان جيتلمان، و مات كونجر حكماً رابعاً و كريستيان دينغر حكماً لـVAR.

وصعد منتخب تونس إلى نهائي كأس العرب للمرة الأولى بعد غياب 58 عاماً، والذي يعتبر الثاني في تاريخهم، بعد نسخة 1963 التي توجوا بها.

وكان منتخب تونس تأهل في صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات. وأزاح منتخب عمان من طريقه في ربع النهائي بانتصار بهدفين لواحد.

من جانبه صعد منتخب الجزائر إلى النهائي إثر فوزه «الدرامي» على أصحاب الضيافة منتخب قطر بهدفين لواحد.