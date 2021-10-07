لشرب الماء على معدة خاوية صباحًا.. 6 فوائد مذهلة

من طرد السموم إلى تقوية المناعة

في تقرير مهم لصحة الملايين حول العالم؛ أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى مجموعة من الآثار، التي تظهر على الجسم عند شرب الماء على معدة خاوية في الصباح.

وحسب موقع "علوم العرب"، يكشف التقرير الألماني عن ست فوائد مذهلة لشرب الماء على معدة خاوية صباحًا، وهي:

* إزالة السموم من الجسم

يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعندما يشرب المرء الماء على معدة خاوية؛ فإن ذلك يساعد الجسم على إخراج هذه السموم من الجسم تمامًا، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا العضلات وخلايا الدم الجديدة.

* تحسين عملية الأيض

أكدت المجلة الألمانية أن شرب الماء على معدة خاوية يعمل على زيادة معدل الأيض (تكسير الطعام داخل الجسم وتحويله إلى طاقة) بنسبة تصل إلى 24%، وتزداد أهمية السوائل إذا كان المرء يتبع نظامًا غذائيًّا خاصًّا؛ علاوة على أن ارتفاع معدل الأيض يعني أن الجهاز الهضمي يعمل بصورة أفضل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن بصورة أسهل.

* التخفيف من حرقة واضطرابات المعدة

تحدث اضطرابات الهضم بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح؛ ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم؛ فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

* منع حصوات الكلى والتهابات المثانة

يساعد شرب الماء على معدة خاوية، على تجنّب تكوّن الحصوات في الكلى وحدوث التهابات المثانة؛ حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

* تعزيز نضارة البشرة

يؤدي نقص السوائل في الجسم، إلى ظهور البثور والتجاعيد بشكل مبكر، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية، يحفّز الدورة الدموية بصورة كبيرة، ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

* تقوية الجهاز المناعي

يعمل شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، على الحفاظ على توازن الجهاز اللمفاوي؛ وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.