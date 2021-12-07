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أكدت أن تلقيهما في الوقت نفسه لا يؤثر على شدة الآثار الجانبية

"الصحة": لا تعارض بين لقاحيْ "كورونا" والإنفلونزا الموسمية

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أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا، موضحة أن كليْهما يُساهمان في تقليل الأمراض، وتخفيف الأعراض.



وقالت الوزارة: تطعيم الإنفلونزا لا يبطل مفعول لقاح كورونا، ويمكن الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه، ولا ضرر في ذلك.



وأضافت: الحصول على اللقاحين في الوقت نفسه لا يؤثر على شدة الآثار الجانبية.



ودعت "الصحة" إلى تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية.