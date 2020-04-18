عقب إغلاقه بسبب الاشتباه بحالات كورونا.. "بنده" تعلن افتتاح فرعها في كعكية مكة مجددًا

قالت: ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة

قالت شركة بنده للتجزئة، اليوم: إنه إلحاقًا إلى قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإغلاق فرع #هايبربنده الكعكية بمكة نتيجة اشتباه بحالات كورونا ببعض الموظفين، فقد تم افتتاح الفرع لخدمتكم مرة أخرى.



وقالت الشركة: نطمئنكم بأننا ملتزمون بتطبيق جميع إجراءات السلامة للجميع حسب إرشادات وزارة الصحة.



وقدّمت الشركة كل الشكر والتقدير لوزارات "الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية" بالعاصمة المقدسة.