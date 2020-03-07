ليلة كروية مثيرة بالدوريات الأوروبية ودوري أبطال أفريقيا

مواجهات من العيار الثقيل في إياب ربع النهائي الأفريقي

تشهد الملاعب الأوروبية والأفريقية، اليوم السبت، بمباريات عدة ومثيرة، خاصة في دوري أبطال أفريقيا، الذي يشهد ثلاث مواجهات من العيار الثقيل في إياب الدور ربع النهائي.



وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات "السبت الممتاز"، نشرها موقع "روسيا اليوم" حسب توقيت مكة المكرمة:



في الدوري الإنجليزي

ليفربول # بورنموث – الساعة 15:30.

أرسنال # وست هام يونايتد – الساعة 18:00.

بيرنلي # توتنهام هوتسبير – الساعة 20:30.



في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # إشبيلية – الساعة 18:00.

برشلونة # ريال سوسييداد – الساعة 20:30.



في الدوري الألماني

باير ليفركوزن # آينتراخت فرانكفورت – الساعة 17:30.

شالكه 04 # هوفنهايم – الساعة 17:30.

بوروسيا مونشنغلادباخ # بوروسيا دورتموند – الساعة 20:30.



في دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي # الأهلي المصري – الساعة 16:00.

مازيمبي الكونغولي # الرجاء البيضاوي المغربي – الساعة 16:00.

النجم الساحلي التونسي # الوداد البيضاوي المغربي - الساعة 22:00.