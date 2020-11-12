"نفسية الطائف" تبدأ إيصال الأدوية عن طريق البريد السعودي

عدد الوصفات المصروفة خلال نوفمبر الجاري تجاوز 18 ألفاً

بدأ مستشفى الصحة النفسية بالطائف، في المرحلة الأولى من إيصال الأدوية عن طريق البريد السعودي، والتي تستهدف مرضى الرعاية المنزلية والعيادة الافتراضية.

ويقوم المستشفى بإرسال الأدوية بعد تسجيل الزيارة للمريض؛ للتخفيف عن ذويه فيما يتعلق بزيارة المستشفى بعد وصف العلاج، وكذلك التيسير على مستفيدي العيادة الافتراضية وعدم اشتراط حضورهم لاستلام أدويتهم من المستشفى، فيما يتواصل العمل لإكمال إجراءات المرحلة الثانية لبقية المرضى.

جدير بالذكر أن مجموع الوصفات التي تم صرفها من الصيدلية خلال شهر نوفمبر لعام 2020 بلغ 18,323 وصفة لمراجعي العيادات الخارجية والطوارئ والرعاية المنزلية وعيادة الطب النفسي الجنائي والمرضى المنومين بالمستشفى.