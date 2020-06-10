أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.