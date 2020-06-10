أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.