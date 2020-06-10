أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 11:17 AM

الأرصاد: تُصحَب بنشاط للرياح السطحية.. الحالة تستمر حتى 7 مساءً

أتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الليث والقنفذة ورابغ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على محافظات: (الليث، والقنفذة، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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