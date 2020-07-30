الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

96 منها في منطقة شينجيانغ

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.

وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 08:25 AM

96 منها في منطقة شينجيانغ

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد، وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ، وواحدة في بكين، وثلاث حالات وافدة.

وأضافت أنه تم تسجيل 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى أمس؛ فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.

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الصين فيروس كورونا الجديد

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