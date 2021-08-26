البرلمان الليبي: سنسحب الثقة من الحكومة إذا غابت عن جلسة الاستجواب

"صالح" اتهمها بالفشل في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، الأربعاء، إن التدخل التركي سياسيًا وعسكريًا أربك المشهد الليبي، مؤكدًا أنه إذا لم تحضر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة جلسة الاستجواب سيتم سحب الثقة عنها، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "صالح" أن استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها، لافتًا إلى أن حكومة الدبيبة منحت الميليشيات ميزانية أكبر من ميزانية الجيش.

واتهم رئيس مجلس النواب، الحكومة بالفشل في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين، موضحًا أن مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها.

وكان 29 نائبًا من إقليم برقة الليبي قد طالبوا بسحب الثقة عن الحكومة، متهمين الحكومة بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.

وجاء في بيان موقع من الـ 29 نائبًا أن "رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفًا في الصراع".

واتهموا حكومة الدبيبة بعدم الالتزام بخريطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.