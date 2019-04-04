"الهلال" يسعى للتجديد مع الإماراتي "عموري" لموسم آخر

​بعد تعافي اللاعب من إصابة الرباط الصليبي

تسعى الإدارة الهلالية إلى تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لموسم رياضي آخر.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف العين إلى الهلال، إلا إنه (أي عموري) تعرض لإصابة الرباط الصليبي مطلع أكتوبر من العام الماضي، مما أدى لابتعاده عن الملاعب، من أجل إجراء العملية الجراحية، ومن ثم الخضوع لفترة التأهيل.

وبدأ "عموري" ملامسة الكرة خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد عودته لقائمة الفريق الهلالي الأساسية.