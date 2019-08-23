بالصور .. الفريق الطبي لمركز الملك سلمان يُنقذ حياة طفلة يمنية ويُعيد البسمة لذويها

أجرى لها عملية قسطرة تداخلية عاجلة بمركز نبض الحياة بالمكلا

تمكّن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من إنقاذ حياة الطفلة اليمنية "جنى"؛ البالغة 10 أيام، وإعادة البسمة إلى ذويها، بعد إجرائه عملية قسطرة تداخلية عاجلة في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في مدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت.

وكانت الطفلة "جنى"؛ قد وُلدت بانسداد في الصمام الرئوي وضيق في الصمام الثلاثي أديا لمنع وصول الدم إلى رئتيها، ونقص حاد في أكسجين الجسم تطلب التدخل العلاجي العاجل.

وقال رئيس الفريق الطبي التطوعي البروفيسور جميل عطا: إن الحملة الطبية تأتي في إطار حملات قلب الأطفال التطوعية لعلاج الحالات الصعبة والخطرة، مشيراً إلى أن الحملة الطبية التطوعية تـعد الحملة الثالثة لمركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال اليمنيين في أقل من ستة أشهر.

وأضاف: إن هذه الحملة تأتي بالتحديد استجابةً لنداء الإنسانية بطلب التدخل العاجل لإنقاذ الطفلة "جنى" بعد أن تسبّب ضيق الصمام الرئوي في انحباس وصول الأكسجين عن جسمها، إذ كانت حياة الطفلة على المحك، حيث لم يستطع ذووها علاجها داخل اليمن ويتعذر نقلها للخارج لتدهور حالتها.

وكان لقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والقوات الجوية الملكية السعودية، دور كبير في إنقاذ حياة الطفلة "جنى"، باستجابتهم الفورية وتسهيل مهمة الفريق الطبي التطوعي بنقله إلى مدينة المكلا في اليمن.

يُذكر أن الحملة الطبية التطوعية العاجلة تضمنت علاج ما يقارب 20 طفلاً من مرضى القلب من الأسر اليمنية محدودة الدخل بهدف إدخال البهجة على ذويهم ورفع المعاناة الإنسانية عنهم.