الأخضر تحت 20 عامًا يفتتح تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في جدة

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم السبت تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في مدينة جدة، الذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.



وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد. وبدأت الحصة بتطبيق اللاعبين تمرين الاستحواذ على الكرة، وأعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب.



ويواصل المنتخب الوطني السعودي غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية في تمام الرابعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.



الجدير بالذكر أن هذا التجمع يعد الثاني ضمن خطة طويلة المدى، تشمل تجمعات استكشافية عدة، تليها معسكرات إعدادية تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.