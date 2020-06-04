بالمحاكمات المرئية... السجون تعقد 11 ألف جلسة محاكمة عن بعد للنزلاء

على مستوى مناطق المملكة

عقدت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية، (11052) محاكمة قضائية عن بعد، للنزلاء والنزيلات، وذلك على مستوى سجون مناطق المملكة.



وتهدف المحاكمات "عن بعد" إلى تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد لنقل السجناء من وإلى المحاكم مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، وللحفاظ على صحة المستفيدين في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.



وجرى تجهيز عدد من قاعات المحاكمات المرئية في عدد من سجون المناطق بالأجهزة التقنية اللازمة، إضافة إلى جهاز البصمة للتحقق من بيانات النزيل، ونظام اتصال مرئي مرتبط مع وزارة العدل، مع إتاحة دمج المترجم والسجين معاً في جلسة واحدة، كما أنّ النظام يكفل للنزيل جميع الحقوق وفق الأنظمة والتعليمات القانونية.