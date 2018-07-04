وكيل محافظة بارق يتقدم المصلين على الشهيد الرقيب "البارقي"

عقب صلاة عصر اليوم في جامع "بن باز"

أدى وكيل محافظة بارق، إبراهيم بن عامر آل منشط، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، في جامع "بن باز"، شمال المحافظة، صلاة الميت، على شهيد الواجب، الرقيب محمد عامر.

واستشهد "عامر" دفين البارقي، أحد أبناء قرية الخوش في بارق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء أداء واجبه مدافعًا عن دينه ووطنه على الحد الجنوبي، بمنطقة جازان.

ونقل "آل منشط" تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية - حفظهم الله - وأمير منطقة عسير ونائبه إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان، وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود.

عبر ذوو الشهيد؛ عن فخرهم وإعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة، دفاعًا عن الدين والوطن, سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

شارك في الصلاة على الشهيد منسوبو الجهات الأمنية، ورؤساء الإدارات الحكومية, وشيوخ القبائل، وعدد من أهالي محافظة بارق.