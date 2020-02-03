بالفيديو.. اعتقال صينية رفضت ارتداء قناع الوجه داخل متجر

وسط مخاوف كورونا

عَمِل رجال الأمن على إخراج امرأة بالقوة من أحد المتاجر الصينية، وطرحوها أرضًا، بعد رفضها ارتداء قناع الوجه الطبي؛ في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو تم تصويرها بالهاتف المحمول، الأربعاء الماضي، المتسوقة "تشيو"، وهي تقاوم ضابطين في ممر سوبرماركت بمدينة شنزن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وأصدرت الحكومة المحلية في 26 يناير، قرارًا يفرض على السكان ارتداء قناع الوجه الطبي على مستوى المقاطعة؛ مما يجعل عدم ارتدائه في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، رفضت "تشيو" (51 عامًا)، الامتثال للقانون المؤقت الذي يهدف إلى وقف انتشار الفيروس التاجي في ووهان، والذي أدى إلى مقتل 305 أشخاص وإصابة ما يقرب من 10000 شخص في البر الرئيسي للصين.

ووفقًا لموظفي السوبر ماركت؛ فإن عددًا من المتسوقين طلبوا من المرأة ارتداء قناع الوجه أو المغادرة؛ فنشب شجار بينها وبين بعض المتسوقين، وقيل إن "تشيو" بصقت على أحدهم قبل وصول رجال الأمن.

وتظهر "تشيو" في الفيديو وهي تركل ضباط الشرطة؛ مما اضطرهم لطرحها أرضًا.

وقالت السلطات: إن "تشيو" نُقلت إلى مستشفى كانغنينغ، وأكدت التحاليل عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يتم إخراجها من المستشفى، وتسليمها إلى شرطة شنتشن لمزيد من الاستجواب؛ لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء قناع طبي.

وصرّح متحدث باسم المتجر لوسائل الإعلام المحلية، بأنه يتم تطهير جميع المحلات مرة كل ساعتين وسط مخاوف كورونا.