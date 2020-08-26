"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 310836 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1013 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 284945 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3755 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22136 والحالات الحرجة 1601 حالة .