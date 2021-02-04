521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16714 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و521 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.205 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.389.913 حالة.