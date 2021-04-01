جامعة الملك عبدالعزيز تدشن المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد اللقاح

في سبيل تقديم خدمات التحصين المجتمعي بالتعاون مع وزارة الصحة

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم، منصة مواعيد مركز اللقاحات بالجامعة المخصصة لمنسوبي الجامعة وذويهم والطلاب والطالبات، التي يمكن من خلالها حجز المواعيد بسهولة ويسر.

وأثنى عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول، على دعم إدارة الجامعة في سبيل تقديم خدمات التحصين المجتمعي بالتعاون مع وزارة الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أن مركز اللقاحات بالجامعة يحتوي على أكثر من 50 عيادة ويعمل بها متطوعون ومتطوعات من موظفين وموظفات وطلاب وطالبات الجامعة؛ وفق أفضل المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية.