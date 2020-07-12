مصر.. 912 إصابة جديدة بـ"كورونا" و89 وفاة

الإجمالى 82070 حالة منهم 24419 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و89 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 543 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 82070 حالة، من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.