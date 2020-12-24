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"الشلعان": تسير وفقاً لما خطط له.. و"الباحص": 3 محاور بنيت عليها الاستعدادات

اطمئنوا.. طلبة الابتدائي يطوون جدول اختبارات الفصل الأول عن بعد بالشرقية

اختتم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة الشرقية ،صباح اليوم الخميس، جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعــد وسط أجواء إيجابية، وفقاً لما خطط له؛ وذلك في ضوء الإشراف المباشر على سير الاختبارات من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان والقيادات التعليمية.



وفي هذا الصدد، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى ثلاثة محاور رئيسية بنيت عليها استعدادات تعليم المنطقة لأداء أبنائها للاختبارات "عن بعــــد" بدءاً من المحور الأول والمتمثل في أسبوع المراجعة، مروراً بالمحور الثاني والمتمثل في إعداد إرشادات وتوجيهات، ومواد علمية، وعدة لقاءات وورش عمل لتأهيل واستعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية والتي تم خلالها التركيز على مصلحة الطالب والطالبة وناتج تعلم حقيقي وجاهزية جميع المعلمين والمعلمات من خلال منصة مدرستي ومن خلال القنوات التعليمية المعتمدة وزاريًا، وصولاً للمحور الثالث والمتمثل في، وضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الاجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم لضمان استمرار سير العملية التعليمية من خلال خطة واضحة، إضافة إلى العمل على إيجاد أنشطة إثرائية للطلاب والطالبات بما يشمل جميع المواد الدراسية ؛ وذلك بهدف دعم وسد الفجوة مع إثراء لما تم في التعليم عن بعد.



وقد طمأن المتحدث الرسمي على لسان مدير التعليم الدكتور الشلعان، أولياء الأمور إلى أن الاختبارات تسير بشكل مطمئن وفي أجواء مشجعة وفقاً لم خطط له وتدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، وذلك من خلال المتابعة والتقارير التي تم رصدها منذ اليوم الأول من انطلاق الاختبارات، وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة حتى الآن أدى خلالها نصف مليون طالب وطالبة بتعليم الشرقية اختباراتهم للفصل الدراسي الأول عن بعـــد من خلال ١٨١٩ مدرسة، كما تم إطلاق قاعة افتراضية بتعليم المنطقة وفريقًا مساندًا لدعم سير ‎الاختبارات تقنياً والرد على كافة الاستفسارات من جميع الفئات (معلم- طالب- ولي أمر) وذلك لتجاوز أي صعوبات تقنية قد يتعرضون لها والعمل على وضع فرص التحسين لها.