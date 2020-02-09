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أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى منها

بالفيديو.. أسراب الجراد تهاجم محاصيل الأفلاج.. والمزارعون: أنقذونا

هاجمت أسراب مليونية من الجراد المحاصيل الزراعية في الأفلاج، وهدد منتجات المزارعين الذين أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى من محاصيلهم.



وفي هذا الشأن، وجه المواطن فارس الحقباني نداء بقوله: "‏نداء عاجل ‫لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزارعو محافظة‫ الأفلاج يكافحون أسراباً مليونية من الجراد الصحراوي بإحراق العجلات وتلويث البيئة لحماية محاصيلهم الزراعية‏ في غياب تام من مكتب الزراعة بالأفلاج، بسبب ضعف الإمكانات والآليات لديهم!".



وجاء رد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات الهاجرة محمد الشمراني عبر "تويتر" على نداء "الحقباني" بقوله: "غداً ستصل طائرة الرش الجوي، وستغطي السليل والأفلاج والدواسر وجميع الإمكانات متوفرة، وجميعها في خدمة المزارع".



وطالب الكثير من المزارعين بتزويد مكتب زراعة الأفلاج بالمزيد من الكوادر البشرية المختصة والأجهزة الحديثة لمكافحة مثل تلك الظواهر التي تحدث فجأة، وتهدد المحاصيل الزراعية.