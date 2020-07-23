مستشفى الخرمة يطلق حملة ميدانية لتوعية المجتمع من "كورونا"

لتعزيز الجانب الوقائي لاحتواء فيروس "كورونا" والقضاء عليه بإذن الله

يواصل الفريق الصحي بمستشفى الخرمة العام تنفيذ الحملة الميدانية لتوعية المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال لـ"سبق" مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي: هذه الحملة تأتي ضمن الحملات الميدانية المكثفة التي وجَّه بها مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني للمستشفيات الطرفية بهدف توعية المجتمع، وتعزيز الجانب الوقائي لاحتواء فيروس "كورونا"، والقضاء عليه بإذن الله.

وأضاف "السبيعي": يوجد فريق مستشفى الخرمة الميداني للتوعية الصحية يوميًّا بالأسواق التجارية من بعد صلاة المغرب حتى قرب إغلاق المحال والأسواق.



