"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان

أكدت رفضها المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل داعية لاستئناف الحوار

قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت الأمانة العامة أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وترفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، داعية إلى استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.