"خبير طقس": تسرُّب هواء بارد يكون سبباً في انخفاضٍ ملحوظٍ في درجات الحرارة

البداية تكون على الشمالية وتبوك ثم الجوف وحائل والمدينة ومكة فالقصيم

توقّع المتخصص في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ اليوم الأحد، تسرُّب هواء بارد يكون سبباً في انخفاض ملحوظ في الحرارة.

وقال " الحصيني" إن مقدار الانخفاض في درجات الحرارة، يكون من خمس إلى سبع درجات مئوية، والبداية تكون على الشمالية وتبوك، ثم الجوف فحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، فالقصيم، فالرياض، فالشرقية؛ يرافقها رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة.

وكان "الحصيني"؛ حذّر من الغبار "الزهري"، عصر أمس السبت، على مناطق: الرياض والقصيم وحائل والشمالية، وتوقع أن يتجه نواحي الشمالية الشرقية من المملكة، وسحباً ممطرة بين القصيم وحفر الباطن والشمالية.