الولايات المتحدة تسجّل ‏‎10,881‎‏ إصابة جديدة و ‏‎352‎‏ وفاة بكورونا

بلغ إجمالي الإصابات 33,437,643 و‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ شخصًا ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ .‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 11:42 PM

بلغ إجمالي الإصابات 33,437,643 و‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ شخصًا ‏

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎10,881‎‏ إصابة جديدة و ‏‎352‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ .‏

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