الولايات المتحدة تسجّل ‏‎10,881‎‏ إصابة جديدة و ‏‎352‎‏ وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 10,881 إصابة جديدة و352 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد الوفيات 601,221 .
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بلغ إجمالي الإصابات 33,437,643 والوفيات 601,221 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 10,881 إصابة جديدة و352 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد الوفيات 601,221 .