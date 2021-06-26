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بلغ إجمالي الإصابات 33,437,643 و‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ شخصًا ‏

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎10,881‎‏ إصابة جديدة و ‏‎352‎‏ وفاة بكورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎10,881‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎352‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏الإصابات إلى 33,437,643 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎601,221‎‏ .‏