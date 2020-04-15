"غوتيريش" يحذّر من القصص المضللة والنصائح والحلول عديمة الجدوى عن كورونا

في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة نشرها عبر تقنية الفيديو

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ من انتشار المعلومات المضللة والنصائح الضارة بشأن الصحة والحلول عديمة الجدوى، في الوقت الذي يحارب فيه العالم جائحة كوفيد-19 القاتلة ويبحث الناس عن حقائق وإجابات واضحة عن أسئلة يمكن أن تساعد على إنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح.

وأوضح غوتيريش، في رسالة له نُشرت عبر تقنية الفيديو، أن تأثير الفيروس التاجي يعد الأزمة الأكثر تحديا التي واجهناها منذ الحرب العالمية الثانية.

وشّدد على ضرورة أن يتحد العالم ضد كوفيد 19 من خلال الثقة بالعلم، مشيداً بالصحفيين وغيرهم ممن يقومون بالتدقيق في الحقائق في خضم كميات كبيرة من القصص المضللة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا الأمين العام إلى الثقة بالمؤسسات التي ترتكز على الحوكمة والقيادة المستجيبة والمسؤولة والقائمة على الأدلة.

وأعلن غوتيريش؛ مبادرة استجابة جديدة للأمم المتحدة معنية بالاتصالات "لغمر الإنترنت بالحقائق والعلوم"، في الوقت الذي تتم فيه مكافحة آفة المعلومات المضللة المتزايدة.