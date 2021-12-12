خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 166 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة و121 حالة شفاء

سجلت قطر حالة وفاة واحدة و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت لتصل إلى 613 وفاة و245354 إصابة، فيما سجلت 121 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 242336 حالة.