"تعليم صامطة" يجري مقابلات لـ24 معلماً للعمل بالتوجيه والإرشاد

"الصميلي": الإرشاد الطلابي ضرورة للارتقاء بمستوى الأداء التعليمي

أجريت بمكتب تعليم صامطة صباح يوم أمس الاثنين المقابلة الشخصية للمعلمين المجتازين اختبار الإرشاد التحريري للعمل في مجال التوجيه والإرشاد والبالغ عددهم 24 معلماً من مدارس المكتب.

وأكد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي على أهمية الإرشاد الطلابي في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي داخل المدرسة بما يحمله المرشد الطلابي من فكر تربوي متجدد يسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة تحاكي متطلبات العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير البيئة النفسية الملائمة لأداء العملية التربوية والتعليمية، مقدماً شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان على حرصه على توفير كافة متطلبات المدارس من الكوادر البشرية المؤهلة، كما قدم شكره لمدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان الأستاذ الفاروق مدخلي ولمدير إدارة القيادة المدرسية بتعليم جازان عبدالله علواني ولأعضاء اللجنة على جهودهم في مقابلة معلمي مدارس المكتب.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جازان الفاروق مدخلي إن إدارة التوجيه والإرشاد تحرص على استقطاب الكفاءات القيادية المتميزة من المعلمين للعمل في مجال التوجيه والإرشاد رغبةً منها في سد الاحتياج القائم والعمل على تهيئة البيئة التعليمية الصحية الداعمة لأداء الطلاب داخل المدارس.