بين "النكاسة" و"المكاسة".. قصة مسمى ومكان جنوب الحرم يرويها "الدهاس"

قال: من سكنوه لم يستطيعوا نطق اسمه الصحيح.. المدخل الوحيد للقادمين من اليمن

أكد مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فواز الدهاس، أنه تم تحريف اسم حي "المكاسة" من المكوس إلى "نكاسة"، حيث تعود قصة تسميته بهذا الاسم إلى زمن قديم، حيث كان المدخل الوحيد للمسجد الحرام للقادمين من اليمن.

ويقول "الدهاس": "كثير من المسميات في مكة المكرمة أطلق عليها أسماء غير صحيحة وحُرّفت عن أسمائها الصحيحة، ومنها الحي المعروف حالياً بـ"النكاسة" حيث إن الاسم الصحيح هو "قوز المكاسة" مفرد "مكس" وهو الضريبة.

وأضاف: "هذا المكان يقع جنوب المسجد الحرام، وكان عبارة عن مدخل للقوافل محصور بطريق ضيق بين جبل وكثيب، وكانت تقف عنده الجنود قبل عصور من الزمن، لأخذ رسوم على القوافل القادمة من جهة اليمن، سواء كانت تجارية أو نحوها والمتجهة إلى مكة والمسجد الحرام، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى ذلك".

وأشار "الدهاس" إلى أن المكان سُكن من الجالية البرماوية الذين لا يستطيعون النطق الصحيح لاسم المكان، وحرفوه وأطلقوا عليه "النكاسة" بينما الصحيح "قوز المكاسة".