معلمتان تسيطران على حريق داخل مدرسة شرق القنفذة

استخدمتا طفاية الحريق اليدوية بعد إقفال عداد الكهرباء

تمكّنت معلمتان بمدرسة الطفولة المبكرة وابتدائية القاع شرق القنفذة من إخماد حريق اندلع بسبب تماس كهربائي بأحد المكاتب الإدارية، مستخدمتين طفاية الحريق اليدوية بالمبنى.

وحرصت المعلمتان على إقفال عداد الكهرباء لحصر الحريق قبل انتشاره، إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة حفاظاً على سلامة الطالبات والمعلمات.

ووجّهت قائدة المدرسة شكرها للمعلمتين رحمة الشطيري وعلوة الجليمي؛ تقديراً لسرعة التدخل وإنقاذ المدرسة من انتشار الحريق.