"الكشافة" تواصل مساندة الجهات ذات العلاقة لمواجهة "كورونا"

من خلال 13 فريقًا تطوعيًا

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال قطاعاتها المختلفة وفرقها التطوعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، المشاركة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في تفعيل الخطط الوقائية واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن مشاركة الجمعية تأتي انطلاقًا من مبادئ الحركة الكشفية التي تضمنت إحدى مفرداتها القيام بالواجب نحو الآخرين، كما أن وعد الكشافة أكد على أن يساعد الكشاف الناس، بالإضافة إلى القانون الكشفي الذي تضمنت بنوده أن يكون الكشاف نافعاً، وضمت الطريقة الكشفية المشاركة المجتمعية التي تهتم بالاستكشاف النشط والالتزام الفعال تجاه المجتمعات المحلية والعالم على نطاق أوسع.

وقال "الفهد": إن "الجمعية أوجدت 13 فريقاً تطوعياً بالمناطق الإدارية تقدم الخدمة التطوعية وفق ما تطلبه الجهات ذات العلاقة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في إطار دور الجمعية المجتمعي، وفي إطار التلاحم مع كافة مكونات المجتمع".