بعد 43 يوماً من الجريمة.. دفن جثمان "قتيلة مشلحة صبيا"

ابنها يعاني ظروفاً نفسية متدهورة

شيعت جموع من المواطنين والمقيمين اليوم، المرأة التي لقيت مصرعها بطلقة نارية وضربة في الرأس بقرية مشلحة قبل 43 يوماً، ودفنت في مقبرة الجوف، وهي جريمة تابعت "سبق" بداياتها الغامضة حتى تكشفت خيوطها للجهات المعنية، وجرى تصديق أقوال الزوج باعترافه شرعاً.

ففي الـ27 من نوفمبر الماضي، شهدت صبيا، وتحديداً قرية مشلحة، جريمة قتل زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها، وضُبط زوجها، وظل رهن التحقيق حتى انتفاء الاشتباه عنه، إلا أن التحقيقات أسفرت عن اعترافه بارتكاب الجريمة، وتم تصديق أقواله شرعاً.

وكانت أسرتها روت تفاصيل عن الحادثة المفجعة، بينت أن الطفل يعاني اضطرابات نفسية كبيرة من جراء واقعة مقتل والدته وهو نائم إلى جوارها، وتناشد الأسرة تفاعل الجهات المعنية بالأزمات النفسية لمتابعة حالته النفسية ومعالجته حتى يخرج من الأزمة.