تفاصيل الحالات الـ6 في جازان.. طبيبة وممرضون وعاملا نظافة.. وإغلاق مستوصف

اتخذت الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرضى ومنسوبي مستشفى صامطة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.



وبينت المصادر أن الحالتين في صبيا تعودان لممرضتين تعملان بمستوصف خاص، وتقرر إغلاق المستوصف احترازيًا لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة طاقمه ومراجعيه، حيث كانت الممرضتان مخالطتين لمصاب سابق.



وكشفت المصادر عن أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة هي لطبيبة من جنسية عربية وعاملي نظافة وممرض يعمل بمستشفى بمنطقة عسير.



وبينت المصادر أنه اتخذت إجراءات احترازية وإجراءات أخرى بمستشفى صامطة؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى.