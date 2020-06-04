حتى 6 مساء.. تنبيه من "الأرصاد إلى تبوك وتيماء: رياح وأتربة مثارة

نشاط سطحي يصاحبه تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 09:34 AM

نشاط سطحي يصاحبه تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة

حتى 6 مساء.. تنبيه من "الأرصاد إلى تبوك وتيماء: رياح وأتربة مثارة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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