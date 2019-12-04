تيار "الحريري" يرشح "الخطيب" لرئاسة الحكومة اللبنانية

تجري المشاورات الرسمية الاثنين المقبل

نقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، اليوم (الأربعاء)؛ أن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية، التي ستجرى الاثنين المقبل.

وأفاد المصدر بأن ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، سترشحان "الخطيب" أيضًا للمنصب.

وسيجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسة، في لبنان "الخطيب" الأوفر حظًّا لقيادة الحكومة الجديدة، التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

الحريري سمير الخطيب

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04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:08 PM

تجري المشاورات الرسمية الاثنين المقبل

تيار "الحريري" يرشح "الخطيب" لرئاسة الحكومة اللبنانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، اليوم (الأربعاء)؛ أن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية، التي ستجرى الاثنين المقبل.

وأفاد المصدر بأن ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، سترشحان "الخطيب" أيضًا للمنصب.

وسيجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسة، في لبنان "الخطيب" الأوفر حظًّا لقيادة الحكومة الجديدة، التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

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