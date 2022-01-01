أسوأ ديسمبر في تاريخ العملة.. البيتكوين يبدأ 2022 بأداء مخيب للآمال

بدأت أول عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية العام الجديد 2022 مع انخفاض مخيب للآمال بلغ 19%، وهي أكبر خسارة شهرية للعملة منذ شهر مايو 2021.

ورغم التوقعات بصعود البيتكوين الذي تبلغ قيمته السوقية "888 مليار دولار"، لمستويات مرتفعة في الشهر الماضي إلا أنه كان أسوأ ديسمبر في تاريخ العملة منذ 2013، وأغلق البيتكوين اليوم الأخير من عام 2021 عند مستوى 46200 دولار .

وعلى عكس العام الجديد بدأ البيتكوين العام الماضي بضجة كبيرة بعد أن سجل ارتفاعًا عالي وبسرعة كبيرة جذبت المستثمرين والشركات الأمريكية الضخمة والتي أخذت في التعامل مع العملة كأصل مضاربة أو تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

وتداول البيتكوين في نهاية عام 2019 في نطاق 7 آلاف دولار قبل أن ينطلق مع أول يناير 2021 إلى 9500 دولار في خلال ساعات، وواصل قفزات كبيرة إلى أن وصلت العملة في الأول من نوفمبر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق 69 ألف دولار .

كما ساعدت التطورات الإيجابية الأخرى، ومن بينها إطلاق أول صندوق أمريكي متداول في البورصة لتتبع عقود "بتكوين" الآجلة، على دفعها إلى أعلى على مدار العام.

وأدى الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة في عام 2020 و2021 من قبل الأفراد والشركات وبعض الحكومات إلى النقاش على مستويات عالمية لتنظيم سوق العملات، حيث أكد أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن عدم منع العملات المشفرة بل محاولتهم لتنظيم السوق في 2022 على غرار سوق الأسهم لحماية المتداولين من سوق لا يخضع في الوقت الحالي للأنظمة والإجراءات.