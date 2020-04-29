تحت السيطرة.. معدل انتشار عدوى "كورونا" في السعودية يهبط مقترباً من منطقة الأمان

استشاري أبحاث فيروسية: المسؤولية علينا كبيرة بالتباعد ولبس الكمامات القماشية

أكد استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي أن معدل انتشار العدوى في دورته 11 هبط إلى R0=1.12 ولله الحمد موضحاً بأن الهبوط حاد ويجعلنا قريبين من الدخول لمنطقة الأمان R0<1.

وأضاف: لا عجب أن جاءت الأوامر الملكية الكريمة برفع منع التجول الجزئي بعد ٤ دورات من تحديد مناطق التفشي والمسح النشط مشيراً أن المسؤولية علينا كبيرة بالتباعد ولبس الكمامات القماشية.

وكان العصيمي قد أكد أن معدل انتشار فيروس كورونا في السعودية تحت السيطرة ولله الحمد بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.

وقال بأن السعودية في المرحلة الأولى وهي مرحلة الاحتواء الوبائي للفيروس وتقليص أعداد الإصابات والحد من انتشار وتفشي المرض.

وأوضح: متى ما أصبح المعدل (R0<1)؛ أي أقل من 1، وهذا يعني وصلنا إلى مرحلة (تسطيح المنحنى) ويبدأ بالتناقص ومتى أصبح معدل الحالات في الدورة الوبائية الحالية أقل من السابقة فهذا يعني أننا بدأنا في مرحلة التعافي، ونظامنا الصحي لديه القدرة على استيعاب الكثير من الحالات ونحن كمجتمع أصبحنا أكثر وعياً بمعرفة انتقال الفيروس وطرق الحماية منه واستمرارنا على التباعد الاجتماعي.

يُذكر أن المعدل العالمي لانتشار فيروس الكورونا هو (R0=3)، وهذا يعني أن المريض الواحد قادرٌ على نقل العدوى لـ3 أشخاص كل 5 أيام، وفي 18 من فبراير الماضي، أعلنت إيطاليا عن 3 حالات. وبعد 20 يوماً، في 9 مارس الماضي، وصل العدد إلى 7300 مصاب. وهذا يعني أن معدل الانتشار صار (R0=6)، بمعنى أن المصاب الواحد بات يعدي 6 أشخاص. ومتى ما أصبح المعدل (R0<1)؛ أي أقل من 1، فهذا يعني أن المصاب لا يستطيع نقل العدوى لشخص آخر، وهنا تتناقص أعداد المصابين، وتبدأ بوادر (تسطيح المنحنى)، كما هو الحال في الصين هذه الأيام.