"السديري": الميزانية جاءت مؤكدة ومعززة لمشروعات التنمية والتطوير

أكد أهمية الاستفادة من الفوائض المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة وخدمة الوطن

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري خالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ، 2022م.

وأكد وكيل إمارة الرياض أن الإجراءات والقرارات التي وجهت بها القيادة الحكيمة خلال أزمة كورونا والسياسات والخطط الاقتصادية المبنية على رؤية المملكة 2030 كان نتاجها ما تم إعلانه في الميزانية العامة للدولة من مؤشرات إيجابية، وتحقيق فوائض مالية، وتعزيزًا للتنمية والتطوير في شتى المجالات.

وأضاف أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده جاءت مؤكدة ومعززة لمشروعات التنمية والتطوير، وتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية، وتنمية الاحتياطات، وتعزيز الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار المالي لمواجهة التحديات والعوائق المستقبلية، وحماية المكتسبات، والاستفادة من كافة الموارد، والتنوع الاقتصادي، لتحقيق أهداف رؤية المملكة، وخدمة أبناء هذا الوطن نحو مستقبل زاهر، كما أكدت على ما توليه القيادة الرشيدة من عناية بأمن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام تصريحه دعا الله المولى سبحانه أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ورخائه.