مساعد الوزير "آل فهيد" يشيد بتجربة "تعليم جازان" في الحد الجنوبي

خلال ترؤسه اجتماعًا مساء أمس حضره عدد من مديري المناطق

أشاد مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وتميُّزها في إدارة ملف مدارس الحد الجنوبي، وحرصها على معالجة الفاقد التعليمي، وتقليص نظام الفترات بعد استفادتها من فرص التحسين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عُقد في الراديسون بلو بمدينة جازان مساء الجمعة، بحضور عدد من مديري التعليم بالمناطق، واستعرضت خلاله الإدارة جهودها بمدارس الحد الجنوبي، ومسارات المباني المدرسية، ومستوى التحصيل الدراسي.

وشملت زيارة مساعد وزير التعليم للمنطقة جولة على المبنى الجديد لمجمع تحفيظ العارضة، واجتماعًا مع مديري التعليم بالمنطقة لمناقشة عدد من الموضوعات في المباني المدرسية، وعرضًا مرئيًّا، قدمته شركة تطوير للمباني.